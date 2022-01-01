Арматура
На сайте ООО МеталлСтройСервис продается арматура для строительства, промышленности и прочих сфер. Мы реализуем армирующие стройматериалы с доставкой или самовывозом с нашего склада в Москве (на 27 км Новорижского шоссе). В интернет-магазине можно купить арматуру диаметром от 6 до 32 мм и длиной прутков от 6 м. При покупке оптом с поставкой в тоннах действуют особо выгодные цены.
В нашей компании всегда в наличии: Арматура гладкая, арматура рифленая, арматура композитная.
Разделы каталога
- Метров в тонне: 4504
- Масса в 1 метре: 0,222 кг
- Форма: Круглая
- Диаметр: 6 мм
- Длина прутков: 11,7 м
- Метров в тонне: 4504
- Масса в 1 метре: 0,222
- Форма: Круглая
- Диаметр: 6 мм
- Длина прутков: 11,7 м
- Метров в тонне: 2531
- Масса в 1 метре: 0,395
- Форма: Круглая
- Диаметр: 8 мм
- Длина прутков: 11,7 м
Доставка: Москва и Область
- Метров в тонне: 2531
- Масса в 1 метре: 0,395 кг
- Форма: Круглая
- Диаметр: 8 мм
- Длина прутков: 11,7 м
Доставка: Москва и Область
- Метров в тонне: 1620
- Масса в 1 метре: 0,617 кг
- Форма: Круглая
- Диаметр: 10 мм
- Длина прутков: 11,7 м
Доставка: Москва и Область
- Метров в тонне: 1620
- Масса в 1 метре: 0,617 кг
- Форма: Круглая
- Диаметр: 10 мм
- Длина прутков: 11,7 м
Доставка: Москва и Область
- Метров в тонне: 1126
- Масса в 1 метре: 0,888 кг
- Форма: Круглая
- Диаметр: 12 мм
- Длина прутков: 11,7 м
Доставка: Москва и Область
- Метров в тонне: 1126
- Масса в 1 метре: 0,888 кг
- Форма: Круглая
- Диаметр: 12 мм
- Длина прутков: 11,7 м
Доставка: Москва и Область
- Метров в тонне: 826
- Масса в 1 метре: 1,21 кг
- Форма: Круглая
- Диаметр: 14 мм
- Длина прутков: 11,7 м
Доставка: Москва и Область
- Метров в тонне: 826
- Масса в 1 метре: 1,21 кг
- Форма: Круглая
- Диаметр: 14 мм
- Длина прутков: 11,7 м
Доставка: Москва и Область
- Метров в тонне: 633
- Масса в 1 метре: 1,58 кг
- Форма: Круглая
- Диаметр: 16 мм
- Длина прутков: 11,7 м
Доставка: Москва и Область
- Метров в тонне: 633
- Масса в 1 метре: 1,58 кг
- Форма: Круглая
- Диаметр: 16 мм
- Длина прутков: 11,7 м
Доставка: Москва и Область
- Метров в тонне: 500
- Масса в 1 метре: 2 кг
- Форма: Круглая
- Диаметр: 18 мм
- Длина прутков: 11,7 м
Доставка: Москва и Область
- Метров в тонне: 405
- Масса в 1 метре: 2,47 кг
- Форма: Круглая
- Диаметр: 20 мм
- Длина прутков: 11,7 м
Доставка: Москва и Область
- Метров в тонне: 500
- Масса в 1 метре: 2 кг
- Форма: Круглая
- Диаметр: 18 мм
- Длина прутков: 11,7 м
Доставка: Москва и Область
- Метров в тонне: 405
- Масса в 1 метре: 2,47 кг
- Форма: Круглая
- Диаметр: 20 мм
- Длина прутков: 11,7 м
Доставка: Москва и Область
Особенности арматуры Металл Строй Сервис
Горячекатаная и холоднокатаная арматура, которая продается в нашем магазине, изготавливается из проверенных марок стали, соответствующей нормативам ГОСТ (№5781-82, №6727-80 и прочих). Она помогает улучшать функциональные свойства бетона, понижая уровень внешней нагрузки и повышая равномерность распределения массы несущих конструкций по прутам. Наша продукция подходит для жилищного строительства, сборки каркасных строений, упрочнения монолитных частей в зданиях. Благодаря прочности арматура предупреждает появление трещин, дефектов на нагруженных конструкциях, компенсируя хрупкость бетона на растяжение.
На сайте можно купить армирующие стержни с гладкой поверхностью и периодическим рифлением, в том числе разновидности с диаметром 12 миллиметров — наиболее востребованным в строительной области. Стандартная длина прута — 11,5 м. Металлопрокат с рифлением особо подходит для обустройства силовых каркасов, монолитного строительства, так как обеспечивает максимальное сцепление поверхности с бетоном. Гладкая арматура создается из легированной, нелегированной стали и может использоваться в строительстве, машиностроении и производстве.
Вся продукция ООО МеталлСтройСервис:
- изготовлена из качественного металлического сырья, в частности, низкоуглеродистой стали с отличной вязкостью и пластичностью;
- рассчитана на высокую динамическую и статическую нагрузку железобетона;
- хорошо переносит температурные перепады, влажность, устойчива к коррозии;
- имеет большой рабочий ресурс;
- удобна в использовании — легко режется, сваривается без ограничений, что ускоряет работы и позволяет уменьшить производственные издержки.
Покупка и доставка
Мы продаем стальную арматуру бухтами, мотками разного размера. Стандартно 1 тонна соответствует 1042 погонным метрам. Обращаясь к нам, заказчики получают цены от прямого поставщика. Мы проверяем каждую поставку от изготовителей на соответствие строительным и прочим стандартам, гарантируем качество и долговечность арматуры и металлопроката. Для заказа достаточно отправить нам заявку на товар. Для удобства покупок в карточках указывается оптовая стоимость за тонну и наличие позиции на складе. Уточнить время, условия выполнения заказа, а также выбрать вариант доставки помогут наши сотрудники. Товар отправляется со склада круглосуточно, расценки на транспортировку за пределы трассы А107 рассчитываются индивидуально. Также наша компания предоставляет услуги резки металла. Подробно узнать о них можно у менеджеров.