На сайте ООО МеталлСтройСервис продается арматура для строительства, промышленности и прочих сфер. Мы реализуем армирующие стройматериалы с доставкой или самовывозом с нашего склада в Москве (на 27 км Новорижского шоссе). В интернет-магазине можно купить арматуру диаметром от 6 до 32 мм и длиной прутков от 6 м. При покупке оптом с поставкой в тоннах действуют особо выгодные цены.

Особенности арматуры Металл Строй Сервис

Горячекатаная и холоднокатаная арматура, которая продается в нашем магазине, изготавливается из проверенных марок стали, соответствующей нормативам ГОСТ (№5781-82, №6727-80 и прочих). Она помогает улучшать функциональные свойства бетона, понижая уровень внешней нагрузки и повышая равномерность распределения массы несущих конструкций по прутам. Наша продукция подходит для жилищного строительства, сборки каркасных строений, упрочнения монолитных частей в зданиях. Благодаря прочности арматура предупреждает появление трещин, дефектов на нагруженных конструкциях, компенсируя хрупкость бетона на растяжение.

На сайте можно купить армирующие стержни с гладкой поверхностью и периодическим рифлением, в том числе разновидности с диаметром 12 миллиметров — наиболее востребованным в строительной области. Стандартная длина прута — 11,5 м. Металлопрокат с рифлением особо подходит для обустройства силовых каркасов, монолитного строительства, так как обеспечивает максимальное сцепление поверхности с бетоном. Гладкая арматура создается из легированной, нелегированной стали и может использоваться в строительстве, машиностроении и производстве.

Вся продукция ООО МеталлСтройСервис:

изготовлена из качественного металлического сырья, в частности, низкоуглеродистой стали с отличной вязкостью и пластичностью;

рассчитана на высокую динамическую и статическую нагрузку железобетона;

хорошо переносит температурные перепады, влажность, устойчива к коррозии;

имеет большой рабочий ресурс;

удобна в использовании — легко режется, сваривается без ограничений, что ускоряет работы и позволяет уменьшить производственные издержки.

Покупка и доставка

Мы продаем стальную арматуру бухтами, мотками разного размера. Стандартно 1 тонна соответствует 1042 погонным метрам. Обращаясь к нам, заказчики получают цены от прямого поставщика. Мы проверяем каждую поставку от изготовителей на соответствие строительным и прочим стандартам, гарантируем качество и долговечность арматуры и металлопроката. Для заказа достаточно отправить нам заявку на товар. Для удобства покупок в карточках указывается оптовая стоимость за тонну и наличие позиции на складе. Уточнить время, условия выполнения заказа, а также выбрать вариант доставки помогут наши сотрудники. Товар отправляется со склада круглосуточно, расценки на транспортировку за пределы трассы А107 рассчитываются индивидуально. Также наша компания предоставляет услуги резки металла. Подробно узнать о них можно у менеджеров.