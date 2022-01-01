Новорижское шоссе, 27-ой км. Строительный комплекс "Балтия" Схема проезда 08:00-20:00 Без выходных

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Арматура купить в Москве, Красногорске

Арматура

На сайте ООО МеталлСтройСервис продается арматура для строительства, промышленности и прочих сфер. Мы реализуем армирующие стройматериалы с доставкой или самовывозом с нашего склада в Москве (на 27 км Новорижского шоссе). В интернет-магазине можно купить арматуру диаметром от 6 до 32 мм и длиной прутков от 6 м. При покупке оптом с поставкой в тоннах действуют особо выгодные цены.

В нашей компании всегда в наличии: Арматура гладкая, арматура рифленая, арматура композитная.

Разделы каталога

Арматура рифленная купить в Москве, Красногорске Арматура рифленная
Арматура гладкая купить в Москве, Красногорске Арматура гладкая
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Арматура рифленая 6 мм
Арматура рифленая 6 мм
  • Метров в тонне: 4504
  • Масса в 1 метре: 0,222 кг
  • Форма: Круглая
  • Диаметр: 6 мм
  • Длина прутков: 11,7 м
12.60 р.
В наличии (СК «Балтия»)
Доставка: Москва и Область
Заказать
Нет в наличии
Арматура гладкая 6 мм
Арматура гладкая 6 мм
  • Метров в тонне: 4504
  • Масса в 1 метре: 0,222
  • Форма: Круглая
  • Диаметр: 6 мм
  • Длина прутков: 11,7 м
12.60 р.
В наличии (СК «Балтия»)
Доставка: Москва и Область
Заказать
Нет в наличии
Арматура гладкая 8 мм
Арматура гладкая 8 мм
  • Метров в тонне: 2531
  • Масса в 1 метре: 0,395
  • Форма: Круглая
  • Диаметр: 8 мм
  • Длина прутков: 11,7 м
20.30 р.
В наличии (СК «Балтия»)
Доставка: Москва и Область
Заказать
Нет в наличии
Арматура рифленая 8 мм
Арматура рифленая 8 мм
  • Метров в тонне: 2531
  • Масса в 1 метре: 0,395 кг
  • Форма: Круглая
  • Диаметр: 8 мм
  • Длина прутков: 11,7 м
21 р.
В наличии (СК «Балтия»)
Доставка: Москва и Область
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Нет в наличии
  • Распродажа
Арматура рифленая 10 мм
Арматура рифленая 10 мм
  • Метров в тонне: 1620
  • Масса в 1 метре: 0,617 кг
  • Форма: Круглая
  • Диаметр: 10 мм
  • Длина прутков: 11,7 м
29.40 р.
В наличии (СК «Балтия»)
Доставка: Москва и Область
Заказать
Нет в наличии
Арматура гладкая 10 мм
Арматура гладкая 10 мм
  • Метров в тонне: 1620
  • Масса в 1 метре: 0,617 кг
  • Форма: Круглая
  • Диаметр: 10 мм
  • Длина прутков: 11,7 м
32.20 р.
В наличии (СК «Балтия»)
Доставка: Москва и Область
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Нет в наличии
Арматура рифленая 12 мм
Арматура рифленая 12 мм
  • Метров в тонне: 1126
  • Масса в 1 метре: 0,888 кг
  • Форма: Круглая
  • Диаметр: 12 мм
  • Длина прутков: 11,7 м
40.60 р.
В наличии (СК «Балтия»)
Доставка: Москва и Область
Заказать
Нет в наличии
Арматура гладкая 12 мм
Арматура гладкая 12 мм
  • Метров в тонне: 1126
  • Масса в 1 метре: 0,888 кг
  • Форма: Круглая
  • Диаметр: 12 мм
  • Длина прутков: 11,7 м
45.50 р.
В наличии (СК «Балтия»)
Доставка: Москва и Область
Заказать
Нет в наличии
Арматура рифленая 14 мм
Арматура рифленая 14 мм
  • Метров в тонне: 826
  • Масса в 1 метре: 1,21 кг
  • Форма: Круглая
  • Диаметр: 14 мм
  • Длина прутков: 11,7 м
56.70 р.
В наличии (СК «Балтия»)
Доставка: Москва и Область
Заказать
Нет в наличии
Арматура гладкая 14 мм
Арматура гладкая 14 мм
  • Метров в тонне: 826
  • Масса в 1 метре: 1,21 кг
  • Форма: Круглая
  • Диаметр: 14 мм
  • Длина прутков: 11,7 м
59.50 р.
В наличии (СК «Балтия»)
Доставка: Москва и Область
Заказать
Нет в наличии
Арматура рифленая 16 мм
Арматура рифленая 16 мм
  • Метров в тонне: 633
  • Масса в 1 метре: 1,58 кг
  • Форма: Круглая
  • Диаметр: 16 мм
  • Длина прутков: 11,7 м
74.20 р.
В наличии (СК «Балтия»)
Доставка: Москва и Область
Заказать
Нет в наличии
Арматура гладкая 16 мм
Арматура гладкая 16 мм
  • Метров в тонне: 633
  • Масса в 1 метре: 1,58 кг
  • Форма: Круглая
  • Диаметр: 16 мм
  • Длина прутков: 11,7 м
86.10 р.
В наличии (СК «Балтия»)
Доставка: Москва и Область
Заказать
Нет в наличии
Арматура рифленая 18 мм
Арматура рифленая 18 мм
  • Метров в тонне: 500
  • Масса в 1 метре: 2 кг
  • Форма: Круглая
  • Диаметр: 18 мм
  • Длина прутков: 11,7 м
95.20 р.
В наличии (СК «Балтия»)
Доставка: Москва и Область
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Нет в наличии
Арматура рифленая 20 мм
Арматура рифленая 20 мм
  • Метров в тонне: 405
  • Масса в 1 метре: 2,47 кг
  • Форма: Круглая
  • Диаметр: 20 мм
  • Длина прутков: 11,7 м
114.80 р.
В наличии (СК «Балтия»)
Доставка: Москва и Область
Заказать
Нет в наличии
Арматура гладкая 18 мм
Арматура гладкая 18 мм
  • Метров в тонне: 500
  • Масса в 1 метре: 2 кг
  • Форма: Круглая
  • Диаметр: 18 мм
  • Длина прутков: 11,7 м
116.40 р.
В наличии (СК «Балтия»)
Доставка: Москва и Область
Заказать
Нет в наличии
Арматура гладкая 20 мм
Арматура гладкая 20 мм
  • Метров в тонне: 405
  • Масса в 1 метре: 2,47 кг
  • Форма: Круглая
  • Диаметр: 20 мм
  • Длина прутков: 11,7 м
137.20 р.
В наличии (СК «Балтия»)
Доставка: Москва и Область
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Нет в наличии
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Особенности арматуры Металл Строй Сервис

Горячекатаная и холоднокатаная арматура, которая продается в нашем магазине, изготавливается из проверенных марок стали, соответствующей нормативам ГОСТ (№5781-82, №6727-80 и прочих). Она помогает улучшать функциональные свойства бетона, понижая уровень внешней нагрузки и повышая равномерность распределения массы несущих конструкций по прутам. Наша продукция подходит для жилищного строительства, сборки каркасных строений, упрочнения монолитных частей в зданиях. Благодаря прочности арматура предупреждает появление трещин, дефектов на нагруженных конструкциях, компенсируя хрупкость бетона на растяжение.

На сайте можно купить армирующие стержни с гладкой поверхностью и периодическим рифлением, в том числе разновидности с диаметром 12 миллиметров — наиболее востребованным в строительной области. Стандартная длина прута — 11,5 м. Металлопрокат с рифлением особо подходит для обустройства силовых каркасов, монолитного строительства, так как обеспечивает максимальное сцепление поверхности с бетоном. Гладкая арматура создается из легированной, нелегированной стали и может использоваться в строительстве, машиностроении и производстве.

Вся продукция ООО МеталлСтройСервис:

  • изготовлена из качественного металлического сырья, в частности, низкоуглеродистой стали с отличной вязкостью и пластичностью;
  • рассчитана на высокую динамическую и статическую нагрузку железобетона;
  • хорошо переносит температурные перепады, влажность, устойчива к коррозии;
  • имеет большой рабочий ресурс;
  • удобна в использовании — легко режется, сваривается без ограничений, что ускоряет работы и позволяет уменьшить производственные издержки.

Покупка и доставка

Мы продаем стальную арматуру бухтами, мотками разного размера. Стандартно 1 тонна соответствует 1042 погонным метрам. Обращаясь к нам, заказчики получают цены от прямого поставщика. Мы проверяем каждую поставку от изготовителей на соответствие строительным и прочим стандартам, гарантируем качество и долговечность арматуры и металлопроката. Для заказа достаточно отправить нам заявку на товар. Для удобства покупок в карточках указывается оптовая стоимость за тонну и наличие позиции на складе. Уточнить время, условия выполнения заказа, а также выбрать вариант доставки помогут наши сотрудники. Товар отправляется со склада круглосуточно, расценки на транспортировку за пределы трассы А107 рассчитываются индивидуально. Также наша компания предоставляет услуги резки металла. Подробно узнать о них можно у менеджеров.