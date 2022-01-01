Новорижское шоссе, 27-ой км. Строительный комплекс "Балтия" Схема проезда 08:00-20:00 Без выходных

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«Металл Строй Сервис» - металлопрокат, кирпич и строительная опалубка оптом и в розницу в Москве. Склад Новорижское ш. - cтроительный рынок «Балтия»

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Распродажа стройматериалов / Sale of building materials
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Кирпич печной полнотелый (ЦЕХ 1) Витебск М-200
Кирпич печной полнотелый (ЦЕХ 1) Витебск М-200
30
32
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Нет в наличии
  • Распродажа
Кирпич одинарный (М-200) полнотелый Радошковичский керамический завод (250*120*65мм)
Кирпич одинарный (М-200) полнотелый Радошковичский керамический завод (250*120*65мм)
26
29
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Нет в наличии
  • Распродажа
Двойной кирпич Радошковичский керамический завод 2.1NF 250×120×140 (М-200)
Двойной кирпич Радошковичский керамический завод 2.1NF 250×120×140 (М-200)
36
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Нет в наличии
  • Распродажа
Кирпич облицовочный "Литос"
Кирпич облицовочный "Литос"
30
46
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Нет в наличии
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Плитка облицовочная "Литос" 250х12х65
Плитка облицовочная "Литос" 250х12х65
12
20
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Нет в наличии
  • Распродажа
Плитка цокольная"Литос" 250х18х100
Плитка цокольная"Литос" 250х18х100
15
24
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Нет в наличии
Каталог металлопроката
Двутавровая балка Двутавровая балка
Вязальная проволока Вязальная проволока
Труба профильная Труба профильная
Труба ВГП Труба ВГП
Арматура рифленная Арматура рифленная
Арматура гладкая Арматура гладкая
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Листовой прокат Листовой прокат
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Сетка металлическая Сетка металлическая
Полоса Полоса
Уголок Уголок
Фиксатор арматуры Фиксатор арматуры
Швеллер Швеллер
Лидеры продаж нашего магазина / Top sellers in our store
Цементно-стружечная плита (ЦСП) - 3200х1250х12мм
Цементно-стружечная плита (ЦСП) - 3200х1250х12мм
2 600
2 850
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Нет в наличии
Кирпич одинарный (М-150) полнотелый Мстера (250*120*65мм)
Кирпич одинарный (М-150) полнотелый Мстера (250*120*65мм)
24
26
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Нет в наличии
Двойной кирпич Михневская керамика 2.1NF 250×120×140 (М-150)
Двойной кирпич Михневская керамика 2.1NF 250×120×140 (М-150)
34
36
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Нет в наличии
Газосиликатный блок D500 - 625х200х300мм ТЕПЛОН
Газосиликатный блок D500 - 625х200х300мм ТЕПЛОН
7 500
8 200
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Нет в наличии
Квадроблок колонный Лондонбрик магма
Квадроблок колонный Лондонбрик магма
300
340
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Нет в наличии
Квадроблок колонный Ситибрик магма
Квадроблок колонный Ситибрик магма
300
340
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Нет в наличии
Квадроблок колонный Мюнхен магма
Квадроблок колонный Мюнхен магма
300
340
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Нет в наличии
Пескобетон Русеан М-300, 40 кг
Пескобетон Русеан М-300, 40 кг
210
240
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Нет в наличии

Преимущества работы с нашей компанией

Резка металла
Компания ООО «МеталлСтройСервис» предлагает услуги резки металла. Мы выполним Ваш заказ максимально быстро и точно. Просто дайте нам размеры и ни о чем не волнуйтесь. Вы получите металл высокого качества точно в срок благодаря нашей логистике и автопарку, который доставит Ваш заказ в любую точку Москвы и МО.

Расчет материалов
Не стоит покупать строительные материалы рассчитав их на глазок. Наша компания поможет Вам рассчитать материалы для строительства загородного дома на каждом этапе закупки требуемого строительного материала. Рассчитаем: Блоки, кирпичи, металлопрокат и опалубочные системы, опалубку перекрытия и многие др. материалы.

Распродажи и акции
Для постоянных клиентов в нашей компании всегда предусмотрены поощряющие скидки и отличные низкие цены на все позиции стройматериалов и на все услуги по доставке материалов. Распродажи и акции в нашей компании зависят от сезонности товаров и от количества их на складе.

Сотрудничество с нами
Отношения в бизнесе могут строиться только на основе взаимного уважения. Мы предоставляем нашим партнерам широкий ассортимент стройматериалов, гибкую систему скидок и стремимся к долгосрочному сотрудничеству. Надежность нашей компании подтверждается тем, что большинство наших клиентов работают с нами много лет.

Работаем без выходных
Работаем без выходных! Заказывайте когда вам удобно, и мы все доставим в нужный срок! Включая праздничные дни, карантин и другие трудности!

Свой склад материалов
У нашей компании имеется свой склад стройматериалов по адресу Новорижское шоссе, 27-й км. Удаленность от МКАД 8 км. Строительный рынок «БАЛТИЯ»

Свой автопарк
Автопарк нашей компании насчитывает десяток грузовиков и спецтехники, в том числе грузовики с краном манипулятором, готовой обслужить Вас в любое время. Таким образом наша компания обеспечивает себе возможность работать с крупными заказами и бесперебойно выполнять доставку стройматериалов в любом направлении.

Наличная и безналичная оплата
Наша компания принимает оплату наличными и безналичными деньгами от физических и юридических лиц. Существует также форма оплаты БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ.