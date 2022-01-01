«Металл Строй Сервис» - металлопрокат, кирпич и строительная опалубка оптом и в розницу в Москве. Склад Новорижское ш. - cтроительный рынок «Балтия»

Распродажи и акции

Для постоянных клиентов в нашей компании всегда предусмотрены поощряющие скидки и отличные низкие цены на все позиции стройматериалов и на все услуги по доставке материалов. Распродажи и акции в нашей компании зависят от сезонности товаров и от количества их на складе.