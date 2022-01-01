«Металл Строй Сервис» - металлопрокат, кирпич и строительная опалубка оптом и в розницу в Москве. Склад Новорижское ш. - cтроительный рынок «Балтия»
Преимущества работы с нашей компанией
Резка металла
Компания ООО «МеталлСтройСервис» предлагает услуги резки металла. Мы выполним Ваш заказ максимально быстро и точно. Просто дайте нам размеры и ни о чем не волнуйтесь. Вы получите металл высокого качества точно в срок благодаря нашей логистике и автопарку, который доставит Ваш заказ в любую точку Москвы и МО.
Расчет материалов
Не стоит покупать строительные материалы рассчитав их на глазок. Наша компания поможет Вам рассчитать материалы для строительства загородного дома на каждом этапе закупки требуемого строительного материала. Рассчитаем: Блоки, кирпичи, металлопрокат и опалубочные системы, опалубку перекрытия и многие др. материалы.
Распродажи и акции
Для постоянных клиентов в нашей компании всегда предусмотрены поощряющие скидки и отличные низкие цены на все позиции стройматериалов и на все услуги по доставке материалов. Распродажи и акции в нашей компании зависят от сезонности товаров и от количества их на складе.
Сотрудничество с нами
Отношения в бизнесе могут строиться только на основе взаимного уважения. Мы предоставляем нашим партнерам широкий ассортимент стройматериалов, гибкую систему скидок и стремимся к долгосрочному сотрудничеству. Надежность нашей компании подтверждается тем, что большинство наших клиентов работают с нами много лет.
Работаем без выходных
Работаем без выходных! Заказывайте когда вам удобно, и мы все доставим в нужный срок! Включая праздничные дни, карантин и другие трудности!
Свой склад материалов
У нашей компании имеется свой склад стройматериалов по адресу Новорижское шоссе, 27-й км. Удаленность от МКАД 8 км. Строительный рынок «БАЛТИЯ»
Свой автопарк
Автопарк нашей компании насчитывает десяток грузовиков и спецтехники, в том числе грузовики с краном манипулятором, готовой обслужить Вас в любое время. Таким образом наша компания обеспечивает себе возможность работать с крупными заказами и бесперебойно выполнять доставку стройматериалов в любом направлении.
Наличная и безналичная оплата
Наша компания принимает оплату наличными и безналичными деньгами от физических и юридических лиц. Существует также форма оплаты БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ.